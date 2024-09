Rien ne va plus pour Kylian Mbappé dans le vestiaire de l’Équipe de France !

Ce n’est pas passé inaperçu, forcément ; Kylian Mbappé a encore été loin de son meilleur niveau face à l’Italie, vendredi dernier. Pour son retour sur la pelouse du Parc des Princes, le nouveau joueur du Real Madrid est plutôt passé à côté - il n’était évidemment pas le seul Bleu à ne pas avoir été au niveau - confirmant les mauvaises sensations laissées lors de ses premiers pas à Madrid malgré ce doublé contre le Betis avant la trêve.

Un petit passage à vide qui inquiète, forcément, surtout qu’il avait déjà vécu un Euro 2024 compliqué, et que les Bleus ont logiquement besoin d’un grand Mbappé. Il faut dire que sur ses 11 derniers matchs en équipe de France, il n’a inscrit que 2 petits buts, bien loin de ses standards habituels. C’était face au Luxembourg et contre la Pologne, sur penalty. Mais surtout, ces derniers jours, on apprenait que son attitude commençait à en agacer plus d’un en interne.

Mbappé visé par Maignan

Ce dimanche, le quotidien L’Equipe en rajoute une couche. On peut ainsi lire que « sa place dans le vestiaire est floue », laissant donc entendre qu’il n’est plus forcément si apprécié dans le groupe tricolore. Le média explique d’ailleurs qu’il était clairement visé par Mike Maignan lors de la gueulante du gardien après la défaite contre l’Italie.

Le portier milanais avait ainsi déploré un manque d’envie et d’agressivité, et le Bondynois faisait partie des joueurs concernés par la soufflante du nouveau leader tricolore. Capitaine des Bleus, l’attaquant de 25 ans fait donc de moins en moins l’unanimité auprès de ses partenaires. Il devrait d’ailleurs démarrer la rencontre face à la Belgique sur le banc, même s’il s’agit là a priori d’une décision visant à le faire souffler plutôt qu’une décision purement sportive.