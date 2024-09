Équipe de France : Kylian Mbappé est critiqué en interne !

Début de saison en demi-teinte pour Kylian Mbappé. Arrivé en terres madrilènes avec un statut de galactique évident, le Bondynois a eu du mal à enchaîner en Liga, avec trois premiers matchs assez compliqués et sans pouvoir inscrire le moindre but. Avant la trêve, il est parvenu à ouvrir son compteur en championnat (il avait déjà marqué en Supercoupe d’Europe, NDLR) avec un doublé. De quoi rejoindre la sélection tricolore avec l’esprit plus tranquille…

Cette trêve internationale, avec deux rencontres de Nations League face à l’Italie et la Belgique, est donc aussi l’occasion de respirer et de se ressourcer. Même s’il est vrai qu’il va être attendu au tournant, après un Euro 2024 assez compliqué, pendant lequel il n’a pas été à son niveau. Le Bondynois voudra donc se refaire et a beaucoup de choses à prouver.

Il n’échappe pas aux critiques

Comme l’indique L’Equipe, il va aussi devoir faire attention à son comportement. Effectivement, le journal explique que certains agissements du Madrilène ont déplu en interne récemment. Certains « comportements de star » lui valent ainsi des critiques en interne. Même s’il prend très au sérieux son rôle de capitaine et qu’il est assez ouvert avec ses partenaires, il n’échappe donc pas à certains reproches de la part du groupe tricolore.

Ce stage international peut donc être pour lui l’occasion de se rabibocher un peu avec ses coéquipiers, tout en continuant d’assumer ce rôle de leader et de capitaine qu’il assume à 100%. La question de son positionnement, avec l’explosion de Barcola, joueur de couloir gauche, va aussi se poser pour Didier Deschamps. Mbappé démarrera-t-il dans l’axe comme à Madrid ? Réponse dès vendredi soir…