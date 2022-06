Mercato PSG : Luis Campos s'active pour Eric-Junior Dina Ebimbe

Longtemps, Eric-Junior Dina Ebimbe a cru pouvoir rejoindre le Bayer Leverkusen. Un accord était sur le point d'être trouvé avant que le PSG et Leonardo ne fassent volte-face en se montrant soudainement très gourmands vis-à-vis du club allemand. Se sentant clairement lésé dans cette affaire, le club de Moussa Diaby rebroussait chemin et offrait une fin de non-recevoir à Leonardo, au grand dam du jeune milieu de terrain qui se voyait déjà évoluer en Bundesliga.

Tout d'abord mis à l'écart après cet épisode douloureux à digérer pour l'ancien Dijonnais, Dina Ebimbe s'offrait deux ultimes apparitions avec le PSG au mois d'avril face à Clermont (1-6) puis à Angers (0-3). Au total, le n°28 du PSG a disputé 14 matches (6 titularisations) toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG la saison dernière. Le champion de France, qui n'a plus qu'un an de contrat à Paris, va sans doute quitter la Capitale très rapidement d'autant que l'international U21 français sait qu'il a besoin de temps de jeu pour continuer à se développer.

Dina Ebimbe ne veut pas aller à Nice

Selon nos informations, le dossier a été pris en main par Luis Campos depuis son arrivée. S'il a bien été proposé à Nice dans le cadre de l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien, le titi parisien n'a aucune intention de rejoindre la cité azuréenne à quelque prix que ce soit. Dina Ebimbe ne veut qu'une seule chose, rejoindre l'Allemagne et la Bundesliga.

Cela tombe bien, les courtisans sont toujours là (Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Eintracht Francfort) et sont prêts à mettre un chèque sur la table. Mais à un an de la fin du contrat du joueur et avec un temps de jeu réduit, Antero Henrique et Luis Campos vont devoir se montrer raisonnables concernant l'indemnité de transfert demandée. Cette dernière devrait être inférieure à 10 M€ selon une source proche du dossier. À ce prix-là, les clubs d'outre-Rhin devraient être attentifs, mais pas certain qu'ils soient spécialement pressés de boucler l'opération...