Mercato : Robert Lewandowski perd patience avec le FC Barcelone

Robert Lewandowski avec le maillot du Bayern Munich version 2022-23. Voici l'une des images dévoilées ce jeudi par l'écurie allemande et son sponsor adidas à l'occasion de la présentation de la nouvelle tunique bavaroise. Pourtant, le Polonais, qui s'affiche sur cette campagne publicitaire, n'est pas encore certain d'être à Munich l'année prochaine. Ce n'est pas un secret, l'attaquant libre en juin 2023 est la priorité de Xavi et du FC Barcelone. Les Blaugranas sont disposés à mettre entre 30 et 35 millions d'euros sur la table pour racheter sa dernière année de contrat.

Mais les pensionnaires de l'Allianz Arena ne sont pas vendeurs. La semaine dernière, les dirigeants allemands ont rencontré pendant plus de deux heures Pini Zahavi, l'agent de Lewy. Des échanges cordiaux au cours desquels le représentant du Polonais a évoqué l'offre barcelonaise et la volonté de son joueur de relever ce nouveau challenge, où un contrat de trois ans l'attend. Mais le Bayern Munich a réitéré son souhait de conserver l'avant-centre, quitte à le laisser partir libre dans un an, et de lui proposer un nouveau bail. Les deux parties ne sont donc pas plus avancées.

Lewy veut des garanties avant d'aller à la guerre avec le Bayern Munich

Elles n'ont d'ailleurs pas prévu de se rencontrer dans l'immédiat assure Mundo Deportivo ce jeudi. C'est donc toujours le statu quo concernant ce dossier. Mais en coulisses, Robert Lewandowski commence sérieusement à perdre patience. Le joueur de 33 ans veut être fixé sur son avenir et, surtout, il veut des garanties. MD ajoute qu'il souhaite savoir si les Blaugranas sont disposés à se battre et enchérir pour s'attacher ses services. L'idée est de savoir quelle stratégie mettre en place et jusqu'où il peut aller pour forcer ou non les Allemands à le laisser s'en aller.

Le joueur ne veut pas se tromper et gâcher sa bonne relation avec le Bayern Munich et ses supporters, surtout si, finalement, il ne rejoignait pas le Barça. Lewy ne veut pas vivre une ultime saison sous pression, avec les fans contre lui. Il a donc mis un bon coup de pression au Barça, qui a entendu le message visiblement, puisque les pensionnaires du Camp Nou sont en train de voir pour activer les leviers économiques et avoir les fonds nécessaires pour l'opération Lewandowski. En attendant, le joueur doit patienter, lui qui est prêt à aller au bras de fer si le Barça lui donne le feu vert.