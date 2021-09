OL : des absents de marque pour le match contre Strasbourg

L'OL affrontera Strasbourg dimanche soir au Groupama Stadium pour la 5e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Peter Bosz, l'entraîneur, a donné les dernières nouvelles au sujet de l'état de son groupe, et annoncé le forfait de Léo Dubois et Tino Kadewere.

« Les Brésiliens (Guimarães et Paqueta) sont dans l’avion. Dubois est blessé, il ne peut pas jouer. Tino pareil. Blessé avec le Zimbabwé, au quadriceps. Bien sur, on a les nouvelles signatures (Shaqiri et Boateng). Ils se sont bien entrainés mais c’est trop tôt pour dimanche. On verra. Aujourd’hui’ aussi, ils s’entrainent avec le groupe. (...) Léo ça va durer moins que Tino. Lui ça va durer un peu longtemps. Quelques semaines pour les deux », a annoncé Bosz.