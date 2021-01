Droits TV : Thierry Laurey recadre Maxime Saada

Depuis quelques mois maintenant et le fiasco Mediapro, les droits TV sont au cœur de l'actualité. Alors que le lot du groupe sino-espagnol, qui détenait 80% des droits de Ligue 1 et Ligue 2, va être remis en jeu via un appel d'offres, Maxime Saada, le président du groupe Canal, a lui demandé à ce qu'on en fasse de même avec les matches diffusés sur sa chaîne. Une demande qui fait parler, d'autant plus que ce dernier a développé ses projets dans un entretien cette semaine.

Et du côté du RC Strasbourg Alsace, une personne n'a pas apprécié : Thierry Laurey. L'entraîneur du RCSA a en effet recadré Maxime Saada, comme le relaye RTL : «ce n'est pas le patron. Déjà. Ce n'est pas lui qui met la thune. (...) Qu’il me parle argent, business mais qu’il ne parle pas football. (...) Il va nous changer la règle du hors jeu et des mains aussi peut-être ?» Voilà qui est dit.