Clermont-Monaco : les compositions officielles !

Balayé 4-0 à Paris et 6-0 à Rennes, après avoir décroché deux succès et accroché l'OL (3-3), le promu clermontois veut se ressaisir et rester invaincu dans son antre de Gabriel Montpied. C'est une équipe de l'AS Monaco à la forme fluctuante qui se présente lors de cette 8e journée de Ligue 1. Des Monégasques qui restent sur un succès face à Saint-Etienne et espèrent l'emporter pour intégrer la première partie de tableau.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Pascal Gastien opte pour un 4-2-3-1, avec six changements par rapport à la gifle reçue à Rennes. Entrées d'Ogier et d'N'Simba en défense, Busquets laisse sa place à Gastien devant la défense, alors que Dossou et Berthomier accompagnent Rashani en soutien de Bayo. En face, Niko Kovac choisit lui aussi de faire tourner : six changements également. Retours de Maripan, Pavlovic, Tchouaméni, Gelson, Golovin et Ben Yedder.

Les compositions officielles :

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Adbul Samed, Gastien - Dossou, Berthomier, Rashani - Bayo

#CF63ASM Voici le 11 de départ clermontois pour affronter l'@AS_Monaco au stade Gabriel-Montpied ! 🌋🔴🔵 pic.twitter.com/fzEKBgbr1d — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) September 26, 2021

Monaco : Nübel - Sidibé, Maripan, Pavlovic - Fofana, Tchouaméni - Gelson, Volland, Golovin, Caio Henrique - Ben Yedder