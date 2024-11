Ajax Amsterdam : Louis van Gaal s’enflamme pour Francesco Farioli

Alors qu’un match entre légendes de l’Ajax Amsterdam et du Real Madrid se tenait ce dimanche du côté de la Johan Cruijff ArenA, Louis van Gaal était présent pour l’événement. Après la rencontre, il s’est fendu d’un message positive à l’encontre de Francesco Farioli, l’actuel coach des Godenzonen : «ce qui m’a également surpris, c’est le soutien des supporters de l’Ajax pour l’Ajax actuel. Vous êtes géniaux les gars ! À mon époque, quand je suis devenu entraîneur, on se moquait généralement de moi, mais maintenant, il y a une tendance différente et je pense que Farioli amènera l’Ajax à un niveau supérieur. Je vous souhaite bonne chance !»

Des propos encourageants envers l’ancien de l’OGC Nice qui réalise pour le moment des prestations solides à la tête des Lanciers. Troisième d’Eredivisie derrière le PSV Eindhoven et Utrecht, l’Ajax Amsterdam pointe aussi à la deuxième place de la Ligue Europa derrière la Lazio Rome. De quoi entrevoir un avenir radieux pour un club qui court après le championnat depuis la saison 2021/2022.