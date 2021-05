PSG : Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné

À 48 heures du coup d'envoi de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG, la participation de Kylian Mbappé semble toujours aussi incertaine. Touché au mollet depuis quelques jours, le champion du monde n'a pas participé à la victoire des siens hier contre Lens.

Il ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe, indique L'Equipe ce dimanche. Le quotidien révèle tout de même que le joueur a été convoqué par Pochettino pour le déplacement en Angleterre mais on ne connaît pas encore son état physique. On ignore s’il est au repos par simple précaution ou si sa blessure cache quelque chose de plus grave.