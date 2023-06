Mercato : le Real Madrid fonce à la surprise générale sur Karim Adeyemi !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid vient de renflouer les caisses du Borussia Dortmund en lâchant 103 M€ (hors bonus) pour recruter le milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Et le mercato merengue n’est pas terminé. Mais alors que tous les regards sont tournés vers Joselu (Espanyol) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), la Casa Blanca aurait réalisé un coup inattendu en coulisses.

Bild affirme en effet que les Madrilènes pourraient recruter un deuxième joueur du BVB ! Le média allemand affirme que le Real Madrid aurait déjà contacté les Marsupiaux pour essayer de recruter Karim Adeyemi ! Âgé de 21 ans, l’international allemand (4 sélections, 1 but) évolue au BVB depuis l’été 2022, mais il s’était fait remarquer lorsqu’il évoluait à Salzbourg (19 buts en 29 matches de championnat autrichien lors de sa dernière saison).

Le BVB réclame 80 M€

Recruté par le club allemand il y a un an en échange de 30 M€, Adeyemi c’est 9 buts et 6 passes décisives en 32 matches, toutes compétitions confondues cette saison. Après les départs de Karim Benzema, Eden Hazard, Marco Asensio et Mariano Díaz, la Casa Blanca souhaite remodeler le visage d’une attaque désormais menée par Vinicius Junior et Rodrygo. Mais l’intérêt poussé pour Adeyemi est une véritable surprise.

Bild indique en effet que le BVB ne s’attendait pas du tout à une telle offensive. Mais pour déloger l’attaquant dont le contrat jusqu’en 2027, les Espagnols devront envoyer du lourd. Le Borussia Dortmund réclame pas moins de 80 M€. Pas sûr que Madrid accepte de payer une telle somme, mais alors que la presse espagnole ne cesse d’annoncer que les Merengues ne veulent pas se presser dans ce mercato, ces derniers semblent être finalement de petits cachotiers…