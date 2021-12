Ligue des Champions : le LOSC se balade à Wolfsbourg et file en 8es, Benfica passe aux dépens du FC Barcelone

Fin de la phase de poules de Ligue des Champions ce mercredi soir et donc dernière chance pour les clubs engagés de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale, dont le tirage au sort aura lieu lundi midi. Après la victoire du PSG contre le FC Bruges mardi soir (4-1), le LOSC jouait son avenir européen ce soir sur la pelouse de Wolfsbourg (groupe G). Leaders avec 8 unités, les Dogues n'avaient besoin que d'un nul pour assurer leur qualification mais d'une victoire pour finir premiers, sans dépendre du résultat de Salzbourg-Séville. Avec une équipe en 4-4-2 et un duo David-Yilmaz aux avant-postes, les visiteurs démarraient parfaitement la rencontre en ouvrant le score après 11 minutes de jeu. En contre-attaque, Celik lançait Ikoné qui courait vers la surface pour servir Yilmaz. Au second poteau, le Turc ajustait ensuite Casteels pour le premier but de la partie (11e, 0-1).

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec marquaient donc sur l'un de leurs temps forts puisqu'ils souffraient dans ce premier acte, avec ce boulet de canon de Waldschmidt (13e) ou ces têtes de Weghorst (24e, 28e). Derrière, les Loups poussaient de plus en plus mais ça ne donnait rien (31e, 33e, 40e). Bien bousculés avant la pause, les Dogues réagissaient légèrement au retour des vestiaires avec une occasion d'Ikoné (53e) ou un tir de Yilmaz (64e). Finalement, le LOSC doublait la mise grâce à David, bien aidé par le poteau (72e, 0-2) avant d'enfoncer le clou sur une réalisation de Gomes (78e, 0-3). En fin de partie, le club français se relâchait et Steffen sauvait l'honneur pour le VfL (89e, 1-3) mais cette réalisation ne changeait rien. Le LOSC s'imposait donc avec la manière et sera au rendez-vous des 8es.

Benfica "élimine" le Barça, MU accroché

Dans l'autre match du groupe, le RB Salzbourg accueillait le Séville FC. Victorieux, le LOSC ne dépendait donc plus du résultat de cette partie mais grâce à une réalisation d'Okafor (50e), les locaux s'imposaient sur la plus petite des marges (1-0) pour valider leur billet pour la phase finale , tandis que le club andalou était reversé en Ligue Europa. Mais le match qui était très intéressant dans cette soirée, c'était le Benfica-Dynamo Kiev à Lisbonne. Le Bayern Munich ayant terrassé le FC Barcelone (3-0), le SLB avait l'occasion de filer en 8es en cas de succès. Et devant leur public, les Lisboètes ont fait le travail !

Après l'ouverture du score de Yaremchuk (16e), Gilberto doublait la mise (22e) pour le Benfica Lisonne, qui conservait ce résultat pour s'imposer sur le score de 2-0 et donc filer au prochain tour. Et ce succès condamnait surtout le Barça qui, avec la défaite à Munich, terminait troisième du groupe E avec un point de moins que Benfica ! Une énorme surprise donc pour les Blaugranas, qui vont devoir poursuivre leur aventure européenne en C3. Enfin, sur la pelouse d'Old Trafford, Manchester United défiait les Young Boys de Berne dans la poule F. Accrochés (1-1), les Red Devils consolidaient leur première place, alors que le match Atalanta-Villarreal a lui été reporté à cause des conditions météorologiques avec une forte neige.

Retrouvez les classements de la phase de poules de Ligue des champions ici.

Les résultats de 21h :

Groupe E

Benfica 2 -0 Dynamo Kiev : Yaremchuk (16e), Gilberto (22e)

Bayern Munich 3-0 FC Barcelone : Müller (34e), Sané (43e), Musiala (62e)

Groupe F

Manchester United 1-1 Young Boys de Berne : Greenwood (9e) ; Rieder (42e)

Atalanta Bergame - Villarreal : reporté à cause de la neige

Groupe G