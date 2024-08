Geronimo Rulli dévoile les dessous du choix OM

Lundi, l’Olympique de Marseille a présenté trois recrues. Accompagnés de Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, Derek Cornelius, Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg ont livré leurs premières impressions devant la presse. Ce mercredi, d’autres renforts estivaux se prêteront au même exercice. En effet, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange et Geronimo Rulli vont être présentés. Elye Wahi, fraîchement recruté, devrait aussi être de la partie. Mais quelques heures avant ce rendez-vous face aux journalistes, Rulli a donné sa première interview au site officiel de l’OM.

Il a expliqué pourquoi il a choisi de dire oui aux pensionnaires de l’Orange Vélodrome. «Je n’aime pas beaucoup parler de mes sentiments. Mais pour moi, c’est le plus grand (club) de la France. Je viens ici pour gagner. J’espère qu’à la fin de la saison, on pourra gagner.» Puis, il a ajouté : «je connais bien le staff technique, la manière dont ils veulent jouer. J’ai regardé de nombreuses vidéos, mes coéquipiers m’ont très bien accueilli. J’ai ressenti une très bonne ambiance à l’intérieur du vestiaire et je vais essayer d’apporter ce que je peux, à commencer par mon expérience. Je suis sûr que ce sera une belle année, si nous sommes tous unis et si nous jouons comme on sait le faire, nous pouvons passer une excellente année.»

Balerdi l’a convaincu

Un joueur a également poussé pour sa venue. «Leo (Balerdi), je le connais très bien. J’ai partagé plusieurs fois avec lui la sélection. Il est au club depuis longtemps. Il connaît son fonctionnement dans les bons et les mauvais moments. Donc pour prendre ma décision, il m’a beaucoup parlé et m’a incité à venir et m’a donné mille raisons de choisir Marseille (…) Quant à Val (Carboni), c’est un grand joueur. C’est un talent qu’on ne voit pas souvent. Je suis sûr que quand les gens le verront jouer, ils ne pourront pas croire qu’il a 18 ou 19 ans. J’ai été surpris quand nous étions ensemble à la Copa América. C’est quelqu’un de très travailleur, un garçon très calme, timide, mais qui a toujours donné son maximum et je n’ai aucun doute qu’il va nous aider en jouant à son meilleur niveau. »

Heureux, l’Argentin est prêt pour son nouveau challenge, lui qui apprécie notre pays et notre championnat. «C’est un très beau paysage que possèdent la France et Marseille. Du peu que j’ai vu, c’est une ville magnifique(…) Il ne fait aucun doute que ma famille et moi serons très heureux de vivre ici. C’est une ville qui respire et qui vit le football. On peut le voir dans la rue. Sur dix personnes, il y en a sept ou huit avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Sur ces points, c’est très similaire à l’Argentine. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu pour connaître le football tel qu’il est vécu ici. J’espère que tout se passera bien cette année pour que je puisse leur apporter de la joie.» Les supporters de l’OM n’attendent que ça !