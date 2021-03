Juventus - Porto : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions est de retour. Place aux huitièmes de finale retour avec ce mardi Dortmund-Séville et Juventus-Porto. Le club italien joue très gros puisqu'il avait été battu 2 buts à 1 au match aller au Portugal. Il va donc falloir renverser la vapeur au Juventus Stadium. Cela tombe bien, les Bianconeri sont en forme actuellement dans leur antre avec trois succès consécutifs avec trois buts marqués.

Pour cela, ils pourront compter sur le retour de la vieille garde en défense. En effet, sont annoncés titulaires pour cette rencontre Bonucci et Chiellini, pour protéger au mieux Szczęsny dans les buts. Sur les côtés, on devrait retrouver Alex Sandro à gauche et Cuadrado à droite. Andrea Pirlo privilégierait un schéma en 4-4-2.

Cristiano Ronaldo attendu au tournant

Au milieu, le Français Adrien Rabiot pourrait être accompagné d'Arthur, le Brésilien, d'autant que Bentancur est absent pour cause de coronavirus. McKennie pourrait démarrer côté droit, Chiesa occupant le côté gauche. Enfin, en attaque, c'est la doublette Morata-Cristiano Ronaldo qui aura la mission de faire craquer la rugueuse défense adverse.

Rugueuse car personnifiée par les mastodontes Mbemba et Pepe. Les deux hommes défendront la cage de Marchesin, aidés par Sanusi à gauche et Manafa à droite. Devant eux, le duo Uribe-Sergio Oliveira, avec Otavio à gauche et Corona à droite. Enfin, Marega et Taremi, les buteurs de l'aller, seront alignés en attaque. Place au spectacle.