FC Barcelone : Hansi Flick a déjà trouvé le remplaçant de Gundogan

Ce qui n’était encore qu’une rumeur il y a quelques semaines s’est concrétisé ces dernières heures. Un an seulement après son arrivée en Espagne, Ilkay Gundogan a quitté le FC Barcelone pour retourner à Manchester City. Le Barça a accepté de le libérer de son contrat pour faire des économies sur l’un des plus gros salaires du club. Et cela devait notamment permettre de pouvoir enregistrer les recrues en Liga et surtout Dani Olmo qui ne peut toujours pas jouer sous la tunique barcelonaise. Mais ce départ avait de quoi étonner, surtout quand on connait l’importance de Gundogan au milieu de terrain la saison dernière. L’international allemand espérait d’ailleurs vivre une meilleure aventure en Catalogne.

«Après seulement un an, il est déjà temps de dire au revoir. Je suis venu ici pour relever un nouveau défi passionnant, et j’étais prêt à le faire. J’ai tout donné pour me battre pour l’équipe et le club de la meilleure façon possible dans une saison difficile et j’avais hâte d’aider mes coéquipiers pour cette nouvelle saison. Maintenant, je pars dans une situation difficile, mais si mon départ peut aider financièrement le club, cela me rend un peu moins triste», expliquait le milieu de 34 ans ce jeudi. En conférence de presse, Hansi Flick donnait aussi sa version de ce départ surprise. «Après le match contre Valence, j’ai déjà dit que nous avions eu une conversation et je pensais qu’il allait nous aider, qu’il allait rester. Mais il a changé d’avis cette semaine. Cela arrive. » Résultat, à quelques jours de la fin du mercato, le Barça se retrouve encore plus affaibli au milieu de terrain et cela à de quoi inquiéter.

Hansi Flick veut récupérer Goretzka

Lors de la première journée de Liga, avec l’absence de De Jong, Gavi et le retour de blessure de Pedri, Hansi Flick a dû s’appuyer sur Marc Casado et Marc Bernal au milieu de terrain, deux jeunes de la Masia. Et si cela a pu suffire contre Valence, pas sûr que cette option tienne toute la saison. À en croire les informations de AS, le coach allemand a demandé à sa direction de remplacer Gundogan. Et il veut notamment récupérer Leon Goretzka du Bayern Munich. Le milieu allemand de 29 ans est clairement poussé vers la sortie lors de ce mercato et n’entre plus dans les plans de Vincent Kompany.

Avec la grosse concurrence au milieu au Bayern Munich, Leon Goretzka a été écarté du groupe. Et même s’il souhaite rester en Allemagne, le club bavarois lui a clairement signifié qu’il était sur le départ. Sous contrat jusqu’en 2026, il est estimé à moins de 30 millions d’euros. Élément indiscutable du système d’Hansi Flick lors de son passage au Bayern, Goretzka avait tout gagné avec le coach allemand. Le média espagnol précise que les deux hommes aimeraient beaucoup retravailler ensemble. Mais pour cela, il va falloir que Goretzka soit moins gourmand en salaire puisqu’il tourne autour de 15 millions par an au Bayern Munich. Reste à savoir s’il acceptera une baisse de salaire en échange de temps de jeu…