OM : Adrien Rabiot dévoile ses échanges avec Pablo Longoria

Adrien Rabiot évoluera à l’OM lors des deux prochaines saisons. Une signature qui a suscité son lot de réactions, en partie chez les supporters du PSG, pas forcément préparés à voir l’un de leurs «Titis» rejoindre le rival. Ces dernières saisons, l’international français s’était en tout cas déjà mis une partie de ses supporters à dos, notamment en raison de ses choix de quitter Paris, puis la Juve, à l’issue de ses contrats. Ce mercredi lors de sa conférence de presse, le milieu de terrain de 29 ans a été averti des risques de quitter l’OM librement, à l’image des lofteurs de cet été. Lui, dit ne pas avoir échangé avec Pablo Longoria à ce sujet.

«Pablo Longoria n’aime pas les joueurs qui partent en fin de contrat ? On n’a pas discuté de tout ça. Il était très heureux et enthousiaste quand il a su que ça pouvait être possible. Je ne l’ai pas eu tout de suite mais un peu plus tard quand on avait quasiment tout bouclé, précise Rabiot. Il ne voulait pas intervenir. Ensuite, il m’a annoncé qu’il était très heureux. Il me connait depuis que j’ai 16 ans. C’était une vraie fierté pour lui. Tout le monde est content et heureux. Ce sont de bonnes conditions pour travailler. »