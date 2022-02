JT Foot Mercato : Xavi remet le Barça sur le devant de la scène

La suite après cette publicité

Maestro Xavi

Le FC Barcelone affronte Galatasaray en Europa League. Les Blaugranas sont les favoris de cette double rencontre. Ils vont bien mieux depuis quelques semaines et c'est grâce à un homme : Xavi. Depuis son arrivée en fin d'année dernière, l'ancien milieu de terrain a remis tout le monde au travail. Il a parfaitement géré le mercato hivernal avec des recrues efficientes et aussi le cas houleux d'Ousmane Dembélé. Ses entraînements sont variés et à la hauteur d'un club comme le Barça. Ses joueurs sont avec lui et ses idées de jeu commencent à prendre forme. La belle victoire face au Napoli au match retour (4-2) n'est que le résultat du travail fourni ces derniers mois pour Xavi. Même sentiment chez Gerard Piqué qui sent que son équipe est sur la bonne voie avec Xavi. «L'équipe n'était pas compétitive au niveau auquel un club comme le Barça est censé l'être depuis un certain temps. Nous sommes revenus à nos origines, à ce que nous aurions toujours dû faire et que nous avons peut-être cessé de faire pendant un moment. C'est un message pour nous-mêmes et pour les gens de l'extérieur. Petit à petit, nous revenons», confie le défenseur culé en zone mixte.

Paul Pogba pense au PSG

Paul Pogba est très courtisé à quelques mois de se retrouver libre. Selon Nicolas Anelka, le milieu de terrain serait très intéressé à l’idée de rejoindre le PSG cet été. «Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir. S'il vient, on oubliera ses blessures et les gens verront que c'est un vrai talent», a confié Anelka au micro de RMC.

Finale de rêve en France

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a des conséquences directes sur le football, L'UEFA a annoncé sur son site internet que la finale de la Ligue des Champions ne se jouera pas à Saint-Pétersbourg. C'est le Stade de France qui accueillera la finale de l'édition 2022. La date reste fixée au samedi 28 mai. C'est la première finale européenne dans la capitale française depuis 2006.