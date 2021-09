Barcelone : Joan Laporta "déçu" de voir Lionel Messi avec le maillot du PSG

Aujourd'hui sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Lionel Messi (34 ans) étonne encore certains de ne plus évoluer sous le maillot blaugrana du FC Barcelone. Après avoir fait ses grands débuts avec le PSG sur la pelouse du Stade de Reims (0-2), en clôture de la 4ème journée de Ligue 1, son ancien président, Joan Laporta, a avoué avoir du mal à voir son ancien capitaine évoluer avec le maillot d'un autre club.

«Nous étions attristés et déçus lorsqu'on a vu ses débuts au PSG... un sentiment étrange de le voir avec un autre maillot. On ne le verra plus ici, mais c'est maintenant un rival et nous jouerons peut-être l'un contre l'autre... c'était étrange et je n'ai pas aimé ça. Ce n'est pas la fin que j'avais imaginé pour Messi au Barça, a-t-il expliqué lors d'un entretien à Esport 3. Nous verrons, nous aurons toujours une reconnaissance éternelle pour lui. Léo sera toujours du Barca, c'est un vrai Barcelonista. Nous avons subi des pressions pour signer l'accord CVC avec la Liga. Nous avions un pré-accord avec Leo pendant longtemps, mais la Liga ne l'a finalement pas accepté.» Le départ de Lionel Messi n'a toujours pas été digéré en Catalogne...