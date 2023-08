PSG : les premiers mots de Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain continue son mercato XXL après les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas et en attendant celles très attendues d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. C’est en effet au tour de Gonçalo Ramos de débarquer dans la capitale française en provenance du Benfica. L’international portugais vient renforcer le secteur offensif en perte de vitesse avec le départ de Lionel Messi et la mise en retrait de Kylian Mbappé.

Alors que Neymar a également signifié sa volonté de quitter le PSG à sa direction, l’arrivée de Gonçalo Ramos arrive au meilleur des moments pour calmer le jeu et rassurer les supporters du club parisien. Et le principal intéressé a également voulu envoyer un message à ces derniers. «C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs» a notamment confié le joueur de 22 ans. Une très bonne nouvelle à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 !