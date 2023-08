Le Paris Saint-Germain officialise l’arrivée de Gonçalo Ramos !

La suite après cette publicité

Harry Kane, Randal Kolo Muani, Rasmus Hojlund, Dusan Vlahovic… Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes pour s’offrir son nouvel attaquant de pointe. C’est finalement Gonçalo Ramos (22 ans) l’heureux élu ! Formé au Benfica, l’attaquant portugais (7 sélections, 4 buts) est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Si le board parisien continue de travailler sur la piste RKM, comme nous vous le révélions dernièrement, cette nouvelle recrue est un renfort de taille pour le champion de France en titre.

«Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais de 22 ans est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club de la capitale. Le PSG a donc officialisé sa septième recrue. Il s’agit d’ailleurs d’un nouveau très joli coup réalisé par la direction parisienne. En effet, après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas et en attendant l’arrivée prochaine d’Ousmane Dembélé, le PSG continue ainsi son mercato XXL.

À lire

PSG : les premiers mots de Gonçalo Ramos

Le PSG tient son 9 !

Déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain l’été dernier, Gonçalo Ramos, également convoité par le Real Madrid, rejoint donc le championnat de France après un exercice 2022-2023 impressionnant où il a inscrit 27 buts et délivré 12 offrandes en 47 rencontres sous le maillot lisboète. Les Aguias, qui avaient déjà anticipé son départ en ciblant le buteur mexicain de Feyenoord, Santiago Giménez (22 ans), devaient quant à eux récupérer 80 millions d’euros (bonus compris) dans cette opération. Mais l’attaquant portugais de 22 ans est finalement prêté, avec une option d’achat incluse, jusqu’à la fin de la saison comme le précise le communiqué du PSG.

La suite après cette publicité

Inconnu du grand public avant le Mondial au Qatar, Gonçalo Ramos - qui faisait jusqu’alors le bonheur de Benfica - s’est révélé aux yeux du monde entier, inscrivant notamment un triplé (et une passe décisive) face à la Suisse en huitièmes de finale. Vice-champion d’Europe U19 avec le Portugal, le natif d’Olhão est surtout réputé pour ses qualités de travailleur acharné, d’attaquant qui aide beaucoup l’équipe défensivement et qui participe activement à la construction du jeu. Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens et d’un certain Luis Enrique…