Premier League : Newcastle s'impose en seconde période face à Burnley

Duel de mal classés cet après-midi en Premier League. Burnley, 15ème avant le coup d’envoi, recevait Newcastle, 17ème et premier non relégable à Turf Moor. Même objectif pour les deux clubs, remporter le match pour s’éloigner de la zone rouge.

En première période, les locaux ouvraient le score avec cette réalisation de Vydra (18e) tôt dans le match et le score en restait là jusqu’à la pause. 1-0 pour les Clarets à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Magpies se réveillaient et égalisaient par l’intermédiaire de Murphy (59e) avant que Saint-Maximin ne permette aux Toons de prendre l’avantage au score (2-1, 64e). Les hommes de Steve Bruce se réveillaient dans cette seconde période et repartaient donc avec les trois points de la victoire. Résultat important à l'extérieur face à un concurrent au maintien qui permet à Newcastle de revenir à égalité de points avec Brighton 16ème et de prendre 6 points d'avance sur Fulham. Burnley restait 15ème et loupait l'occasion de se donner de l'air.

