Chelsea : le retour de Christopher Nkunku serait imminent

Il a sûrement rêvé de meilleurs débuts avec Chelsea. Recruté par les Blues contre 60 millions d’euros cet été en provenance de Leipzig, Christopher Nkunku n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le club londonien cette saison à cause d’une vilaine blessure au genou. Manquant 14 rencontres avec les ouailles de Mauricio Pochettino, le milieu offensif français pourrait enfin faire ses grands débuts après la prochaine trêve internationale alors que les Londoniens sont en train de remonter au classement après plusieurs bons résultats.

La suite après cette publicité

C’est en tout cas ce qu’a déclaré le technicien argentin en conférence de presse ce vendredi avec un grand sourire : «J’ai eu des discussions avec lui et il m’a dit qu’il espérait revenir après la pause internationale, contre Newcastle (le 25 novembre). Il m’a expliqué qu’il serait prêt. Je lui ai dit : ‘Non, non, tu mens.’ Mais il est proche. Il se débrouille très, très bien. Nous sommes très heureux de la façon dont il se remet. Il est très professionnel. Avec Romeo Lavia, ils vont s’entraîner aujourd’hui et j’espère qu’ils seront tous les deux avec l’équipe la semaine prochaine. On va voir jour après jour pour fixer quand il sera possible de les faire jouer.»