Arsenal : la folle rumeur Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Longtemps en tête en Premier League, Arsenal est en train de lâcher face à Manchester City. Les Gunners, deuxièmes avec 81 points, comptent 4 longueurs de retard sur les Mancuniens. Pour certains observateurs, l’équipe de Mikel Arteta a du talent mais manque un peu d’expérience. Et selon la presse chilienne, les pensionnaires de l’Emirates Stadium auraient un ancien joueur de la maison dans un coin de la tête afin de se renforcer cet été 2023.

Dans l’émission Todo Es Cancha, Jose Tomas Fernandez Pumarino, journaliste chilien qui travaille également pour AS, a fait une étonnante révélation. «L’Olympique de Marseille a parfaitement défini l’offre de prolongation d’Alexis Sánchez. De plus, à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir.» Une information très surprenante d’autant que l’attaquant de 34 ans ne colle pas vraiment aux profils ciblés par les Gunners et qu’il a prévu de trancher au sujet de son avenir en fin de saison.

À lire

L’Italie en pleurs après la terrible rechute de Paul Pogba, le sacre du Barça fêté par toute l’Espagne