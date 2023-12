Les supporters de l’AS Rome ne veulent pas de Leonardo Bonucci

Qui pour sauver le soldat Bonucci ? Prenant à contre-pied tout le monde en s’engageant en faveur de l’Union Berlin l’été dernier, le défenseur italien espérait pouvoir apporter son expérience au sein de l’arrière-garde berlinoise. Après quelques mois de compétition, l’aventure outre-Rhin de l’ancien roc de la Juventus Turin tourne au vinaigre. Loin de faire l’unanimité chez les «Hommes de fer», le joueur de 36 ans se retrouve régulièrement annoncé sur le départ. De retour en Italie pour y passer les fêtes avec sa famille, le natif de Viterbe ne semble pas enclin à revenir en Allemagne et aurait été proposé à l’AS Rome.

La suite après cette publicité

Désireux de pallier la blessure de Chris Smalling et l’absence d’Evan N’Dicka qui s’apprête à disputer la CAN, les Giallorossi envisagent de proposer un bail à Leonardo Bonucci. Depuis, l’hypothèse d’une arrivée de l’ex-international transalpin dans la capitale italienne divise chez les supporters romains. Si certains ont manifesté leur enthousiasme, d’autres ont rejeté en bloc cette idée en lançant une vague de contestation sur les réseaux sociaux avec le Hashtag Bonucci Out comme le relaye la Gazzetta dello Sport.