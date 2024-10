PL : Everton et Newcastle se quittent dos à dos

Après les victoires de Liverpool, Manchester City et Arsenal, Newcastle, septième au coup d’envoi, défiait Everton, seizième, à Goodison Park. Un déplacement périlleux pour les hommes d’Eddie Howe, alignés en 4-3-3 avec Barnes, Gordon et Murphy sur le front de l’attaque. Globalement dominateurs au cours du premier acte, les Magpies manquaient cependant de précision dans le dernier geste et étaient logiquement tenus en échec à la pause.

Au retour des vestiaires, les Toffees de Sean Dyche, déterminés à l’idée d’enchaîner une troisième rencontre sans défaite, continuaient de tenir tête aux Toons. Malgré la pression mise par les visiteurs, le score n’évoluait guère et les deux formations se partageaient finalement les points (0-0). Au classement, Everton reste 16e. Newcastle est 6e.