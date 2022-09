Jérémy Morel annonce qu'il prend sa retraite

Passé par le FC Lorient, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, Jérémy Morel (38 ans) a pris la décision de mettre un terme à sa carrière, après la fin de son contrat avec les Merlus, son club formateur. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le défenseur regrette néanmoins la manière dont son aventure s'est terminée.

«J'ai 38 ans, mon contrat dans mon club formateur s'est terminé et je prends la décision d'arrêter, donc il y a un peu de cela, oui (que la boucle est bouclée). Je garde malgré tout une petite pointe d'amertume, non pas d'avoir quitté Lorient, mais que personne n'ait eu le courage de m'annoncer que je ne serais pas reconduit. C'était pourtant simple comme un coup de fil. (...) Je vais passer mes diplômes (d'entraîneurs). Je me suis dit que j'aimerais essayer, que ce serait peut-être à mon tour de transmettre maintenant», a-t-il expliqué.