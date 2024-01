Galatasaray : la situation se complique pour Hakim Ziyech…

Brillant à l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech n’aura jamais trouvé la bonne formule du côté de Chelsea. Évoluant chez les Blues entre 2020 et 2023, l’ailier marocain de 30 ans a certes remporté la Ligue des Champions en 2021 et connu quelques belles périodes, mais son bilan reste en deçà des attentes (14 buts et 13 offrandes en 107 rencontres disputées). Remplaçant sous les ordres de Frank Lampard, Thomas Tuchel ou encore Graham Potter, le natif de Dronten a été invité au départ cet été par Mauricio Pochettino. C’est ainsi qu’il a été prêté à Galatasaray avec une obligation d’achat sous condition.

Les débuts sur les rives du Bosphore n’ont pas été évidents pour Hakim Ziyech, mais celui-ci est monté en puissance au fil des semaines. «J’ai retrouvé ma joie, je peux être moi-même ici et j’ai l’impression de m’épanouir à nouveau, comme avant. Je sens que je me développe. Je m’amuse à jouer au football pour Galatasaray. J’ai recommencé à apprécier le football. J’ai l’impression d’être à nouveau l’ancien Ziyech à Galatasaray» glissait-il à Voetbal International. En point d’orgue, un match nul 3-3 en Ligue des Champions contre Manchester United, il y a tout juste un mois où il s’était offert un doublé sur coup franc ainsi qu’une prestation de haute volée. Si cela devait servir de référence pour Hakim Ziyech, le mois de décembre n’a pas été suivi de performances extraordinaires d’Hakim Ziyech.

Galatasaray songe à s’en débarrasser

S’il avait marqué le 2 décembre dernier contre Pendikspor (2-0), il a disputé trois matches depuis pour deux titularisations sans se montrer décisif. Le plus préoccupant étant son état physique, lui qui a connu une blessure qui lui a fait manquer le match contre Adana Demirspor du 8 décembre dernier (3-1) et une autre qui l’a privé de Supercoupe le 29 décembre (avant que le match soit reporté). Disputant 14 matches avec Galatasaray depuis son arrivée (4 buts et 2 offrandes), Hakim Ziyech a montré quelques éclaircies, mais la greffe a pour le moment du mal à se prendre. Surtout, il a été sélectionné avec le Maroc pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 il y a un peu plus d’un an, il aura la volonté de faire mieux avec les Lions de l’Atlas qui figurent parmi les favoris.

Alors que le Maroc entre en lice le 17 janvier face à la Tanzanie, la phase de poules se terminera le 24 janvier contre la Zambie, tandis qu’une potentielle finale pourrait l’engager avec le Maroc jusqu’au 11 février. Alors qu’il va manquer au minimum 6 rencontres de son équipe (5 en championnat et le 5e tour de Coupe de Turquie), le nombre peut monter jusqu’à 9 en cas de parcours du Maroc jusqu’en finale. Galatasaray se prépare donc à une nouvelle absence d’Hakim Ziyech et celle-ci sera plus importante que les précédentes pour blessure. Le média turc DHA explique d’ailleurs qu’Hakim Ziyech pourrait être l’un des premiers joueurs à quitter le club cet hiver. Les performances du gaucher lors de la CAN avec le Maroc auront donc un rôle d’autant plus prépondérant pour son avenir. En tout cas, du côté de Galatasaray, l’histoire d’amour avec Hakim Ziyech pourrait vite tourner court…