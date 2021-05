Wolverhampton annonce le départ de Nuno Espirito Santo

Son départ était pressenti depuis plusieurs semaines déjà, il est désormais acté. Wolverhampton a officialisé aujourd’hui le départ de son coach, Nuno Espirito Santo, à la fin de la saison. L’entraîneur portugais dirigera les Wolves pour la dernière fois ce week-end face à Manchester United à l’occasion de la dernière journée de Premier League.

Arrivé en 2017, le technicien portugais aura ramené Wolverhampton en Premier League en remportant le Championship dès la première année, et aura passé quatre ans sur le banc. Jeff Shi, le président du club anglais, a souhaité rendre hommage à son coach. « Nuno nous a apporté des moments incroyablement spéciaux à Wolves qui ne seront jamais oubliés, mais chaque chapitre a une fin. Sa loyauté et son dévouement au cours des quatre dernières années ont été incommensurables, et nous ne pouvons pas le remercier assez pour les progrès qu'il a réalisés pour les Wolves. »

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves.



Thank you, Nuno.



🐺