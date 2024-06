Belgique-Slovaquie : les compositions officielles

Après l’Italie, l’Allemagne l’Espagne ou encore l’Angleterre, c’est au tour de la Belgique de faire son entrée en lice dans cet Euro. Les Diables rouges affrontent la Slovaquie ce mardi à 18h dans le groupe E, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Toujours en attente de leur premier trophée majeur, les hommes de Dominique Tedesco doivent s’imposer pour bien lancer leur tournoi et aller le plus loin possible, avec de la nouvelle génération emmenée par Doku.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-2-3-1 avec une défense composée de Castagne, Faes, Debast et Carrasco. L’inépuisable Lukaku est titulaire en pointe devant Doku, De Bruyne et Trossard. Sans Thibaut Courtois pas sélectionné, c’est Koen Casteels qui gardera la cage belge. Du côté slovaque, Skriniar et Lobotka sont dans le onze de départ.

Les compositions officielles :

Belgique : Casteels - Castagne, Debast, Faes, Carrasco - Mangala, Onana - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku.

Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Bozenik, Haraslin.