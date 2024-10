Barça : Hansi Flick ne fera pas de cadeau au Bayern Munich

Cette saison, Hansi Flick (59 ans) a rejoint le FC Barcelone. Un club avec lequel il connaît des débuts plutôt intéressants. Il espère confirmer lors de cette semaine de tous les dangers, face au Bayern Munich en Ligue des champions demain et face au Real Madrid en Liga samedi. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne a d’ailleurs évoqué ses retrouvailles avec les Bavarois ce mardi en conférence de presse.

«Nous sommes préparés pour le match de demain. Les matches peuvent être différents et beaucoup de choses peuvent arriver, ils peuvent évoluer vers des chemins différents. Au cours de cette saison, cela a été très bien pour nous de nous concentrer match par match. Le Bayern est une excellente équipe et tout le monde veut les affronter (…) Nous préparons chaque match en connaissant très bien l’adversaire. J’y ai joué, j’ai entraîné le Bayern. C’est un excellent club et j’ai de nombreuses connaissances et de bonnes relations avec les joueurs et les managers. Il y a un nouveau chapitre dans ma vie. J’ai de très bonnes sensations ici et je sens à quel point les fans nous soutiennent. C’est agréable et cela vous oblige à tout donner pour eux.» Flick ne compte pas faire de cadeaux aux Munichois.