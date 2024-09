Une légende d’Arsenal fracasse Erling Haaland

Erling Haaland ne s’est pas fait que des amis dans le nord de Londres. Au terme d’une rencontre ultra-tendue entre Manchester City et les Gunners, les Citizens sont parvenus à égaliser au bout du temps additionnel par l’intermédiaire de John Stones (90 + 8e, 2-2). Après le but de l’Anglais, Haaland a pris le ballon et l’a balancé sur Gabriel, le défenseur d’Arsenal, un geste qui a rendu fou de rage Ian Wright, une légende du club londonien.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’Anglais a déclaré :« Lancer le ballon dans la tête de Gabi alors qu’il a le dos tourné. C’est une action de vrai lâche. C’est ce qui m’a dérangé plus que toute autre chose. Je pensais que vous (Haaland) étiez plus grand que ça », a-t-il lancé à l’égard du Norvégien. Auteur de 156 buts en 264 matchs sous le maillot des Gunners, Wright porte encore aujourd’hui le club de Londres dans son cœur et suit avec assiduité ce qu’il se passe à Arsenal. Pour lui, le dérapage d’Erling Haaland était celui de trop.