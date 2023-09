PSG : les Bleus jugent l’été mouvementé de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L’Équipe de France fait sa rentrée cette semaine. Les Bleus affrontent l’Irlande au Parc des Princes jeudi dans le cadre des éliminatoires au prochain Euro, puis l’Allemagne en amical à Dortmund mardi prochain. Le climat est sans doute détendu après un mercato qui a vu plusieurs joueurs changer de club. On pense bien sûr aux Français venus au PSG, comme Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani dans les dernières heures du mercato. Kylian Mbappé, lui, est resté au sein de son club, alors que tout l’été, son avenir a fait les gros titres.

Même chez les Bleus, son avenir était un sujet de préoccupation, comme le concède Aurélien Tchouaméni, lequel aurait pu le voir débarquer au Real Madrid. «Évidemment que c’était une possibilité. Après, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une équipe. Toutes les équipes le veulent. C’est un joueur du PSG aujourd’hui, on ne va pas en parler plus que ça. Bonne saison à lui, et nous on est très content avec ce qu’on a aujourd’hui», résume le milieu de terrain qui espère probablement le voir un jour signer à la Casa Blanca.

Le champion d’Europe 2022 est la destination toute tracée pour l’attaquant, qui n’a pas prolongé avec le PSG cet été, et qui voit son contrat se terminer en 2024 s’il n’active pas son option de prolongation d’un an. En conflit ouvert avec le PSG, Mbappé a même été privé de tournée en Asie par son club. Ce coup de pression a semble-t-il fonctionné puisque le meilleur buteur francilien de l’histoire a fini par revenir dans le groupe. Un vrai soulagement pour un autre joueur de la sélection : Lucas Hernandez.

Ce dernier vient de s’engager avec le PSG. Il aurait sans doute mal pris le départ de son désormais coéquipier en club, comme en Bleu, même s’il concède qu’il y avait un vrai risque. «Quand on parle de Kylian, on parle d’un des meilleurs joueurs du monde, c’est mieux de l’avoir avec nous. Il y a eu des incertitudes, mais maintenant il est avec nous. Il nous fait un bien extraordinaire, en espérant qu’il reste un peu plus longtemps avec nous», sourit le défenseur gaucher de 27 ans. Même chez les Bleus, l’avenir du capitaine est sur toutes les lèvres.