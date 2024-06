La LFP dévoile le nouveau calendrier de la Ligue 1 édition 2024-2025

En pleine «guerre des droits TV», la Ligue 1 n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la saison prochaine. Malgré ce contexte peu évident qui met également les clubs de l’élite du football français face à de grandes incertitudes financières, la Ligue de football professionnel (LFP) en charge de l’organisation des championnats de France nationaux, a néanmoins choisi la date du vendredi 21 juin 2024 pour annoncer le calendrier officiel de Ligue 1 cuvée 2024-2025 qui reprendra ses droits le dimanche 18 août. Sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire au printemps dernier, le Paris Saint-Germain remettra son titre en jeu et entamera la reprise par un déplacement au stade Océane pour y affronter Le Havre en raison des épreuves de football des Jeux Olympiques qui se dérouleront au Parc des Princes cet été.

Dauphin des Rouge et Bleu lors de l’exercice précédent et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’AS Monaco commencera, de son côté, son exercice par la réception de l’AS Saint-Étienne, vainqueur du FC Metz lors des barrages d’accession en mai dernier et de retour dans l’élite après deux années passées à l’échelon inférieur. La grosse affiche de cette 1ère journée de Ligue 1 concernera le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, deux clubs attendus à jouer les premiers rôles et qui s’opposeront au Roazhon Park. Tandis que Lille se rendra à Reims, l’Olympique de Marseille ira à Brest, auteur d’une saison 2023-2024 fabuleuse. Engagé en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le club finistérien devra toutefois gérer en parallèle un début d’exercice brûlant à l’image de ses déplacements à Lens (2e journée) puis Paris (4e journée) avec entre-temps la réception de l’ASSE (3e journée).

Un Classique PSG-OM avant un derby brûlant entre l’OL et l’ASSE !

En parallèle, Montpellier accueillera Strasbourg alors que Nantes ira à Toulouse. Promu en Ligue 1 après avoir remporté le championnat de deuxième division, Auxerre aura fort à faire d’entrée de jeu puisque l’AJA retrouvera l’OGC Nice. Même combat pour Angers qui débutera par un voyage périlleux à Lens. Bien évidemment, les dates des deux «Classiques» de la Ligue 1 sont également connues. Le premier duel entre Marseillais et Parisiens aura lieu au Stade Vélodrome, le 27 octobre 2024 à l’occasion de la 9e journée du championnat de France. Puis, les deux équipes auront rendez-vous au Parc des Princes lors du 26e volet de la saison au Parc des Princes, le 26 mars 2025. Pour les autres principaux derbys, notamment celui entre l’OL et l’ASSE, Stéphanois et Lyonnais se retrouveront dans un premier temps au Groupama Stadium le 10 novembre (11e journée) avant la manche retour à Geoffroy-Guichard le 20 avril 2025 (30e journée). À cela s’ajoute les dates des «Olympicos», affiches historiques entre l’OM et l’OL, programmées respectivement les 22 septembre 2024 et 2 février 2025.

Enfin, le programme de la 34e et dernière journée est tombé et les 18 clubs composant l’élite savent désormais à quelle sauce ils seront mangés. Plutôt épargné sur le papier, le PSG accueillera l’AJ Auxerre. Même son de cloche pour l’OL qui sera aux prises avec le SCO. En revanche, ce ne sera pas la même limonade pour l’AS Monaco, en déplacement à Bollaert-Delelis pour s’opposer à Lens. Si le Gym croisera le fer avec Brest, l’OM devra en découdre avec le Stade Rennais au Vélodrome, un duel sans doute déterminant pour les places européennes. Toulouse ira à Saint-Étienne pendant que le LOSC et Reims se livreront bataille au stade Pierre-Mauroy. Pour sa part, Nantes réceptionnera Montpellier tandis que Strasbourg sera confronté au Havre. À noter que l’ensemble de ces confrontations se tiendront en simultané le 18 mai 2025. A noter que la LFP a également tenu à apporter quelques précisions sur ce calendrier. «Aucune journée ne sera programmée en semaine pour cet exercice 2024/2025. La 15e journée de Ligue 1, prévue le week-end du 14 décembre 2024, marquera le début de la trêve hivernale, alors que la reprise s’effectuera le week-end du 4 janvier 2025. En fin de saison, comme à l’accoutumée, les deux dernières journées de Ligue 1 (J33 et J34) se disputeront en format Multiplex les week-ends du 10 et du 17 mai 2025».

