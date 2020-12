Barça : une porte de sortie en Angleterre pour Samuel Umtiti ?

Alors que Gérard Piqué, Clément Lenglet et Ronald Araujo sont blessés, Samuel Umtiti semble être plus proche que jamais d'un retour. Le FC Barcelone va ainsi retrouver un défenseur central de formation, mais qui n'offre aucune garantie, à cause d'un genou encore fragile. Ce qui pourrait quand même motiver les Blaugranas à s'en séparer dès cet hiver.

La suite après cette publicité

Et quelqu'un est à l'affût : Carlo Ancelotti. Selon Mundo Deportivo, l'entraîneur italien voudrait renforcer son arrière-garde avec l'arrivée du défenseur français dès janvier. Avec 17 buts encaissés en 10 matchs, les Toffees font partie des pires défenses de Premier League et un renfort ne serait pas de trop, avec une préférence pour le champion du monde 2018 en galère en Catalogne.