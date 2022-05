Mercato : le Bayern Munich prépare un lifting XXL

La suite après cette publicité

Une opération d'envergure. Cet été, le Bayern Munich va donner un bon coup de bistouri à son effectif. L'idée est, comme toujours, d'apporter du sang neuf à certains postes tout en conservant une base solide. Ce qu'a reconnu le directeur sportif, Hasan Salihamidžić, lors d'un entretien à Sport 1. «Nous devons voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Nous avons des idées créatives, mais nous pourrons en parler cet été. Nous n'avons pas d'argent à l'infini. Nous avons déjà prolongé certains contrats. Nous essayons de garder le noyau allemand de l'équipe.»

En effet, Thomas Müller, l'enfant du club, a prolongé la semaine dernière jusqu'en 2024. Il a été imité par Sven Ulreich, qui a étendu son bail jusqu'en 2023. Le prochain à prolonger devrait être Manuel Neuer, à qui il reste une année de contrat. Parallèlement à cela, le Bayern veut du sang neuf. «Nous avons un très bon noyau d'équipe, mais nous devons voir comment nous pouvons apporter de la profondeur à l'équipe. Nous aurons 3 matches par semaine la saison prochaine en raison de la Coupe du monde. C'est très exigeant. Nous devons voir comment nous pouvons mettre en œuvre les choses», a avoué Salihamidžić.

Nagelmsann a exigé des recrues

Cet été, Julian Nagelsmann, qui s'est plaint du manque d'équilibre de son équipe, veut des renforts. Les arrivées de Noussair Mazraoui (24 ans) et Ryan Gravenberch (19 ans), en provenance de l'Ajax Amsterdam, sont sur le point d'être bouclées selon certains médias allemands. Le premier signerait jusqu'en 2026 d'ailleurs. Autre joueur ciblé : Konrad Laimer (24 ans). Le joueur de Leipzig a été réclamé par Nagelsmann, qui l'a déjà dirigé par le passé. Il ne serait pas contre rejoindre Munich, lui qui a des touches séreuses en Premier League.

Son coéquipier, Christopher Nkunku (24 ans) a aussi tapé dans l'oeil des dirigeants munichois. Retenu pour le moment par son club, le Français plaît aussi à Manchester United, au PSG ou encore à l'AC Milan. L'ailier de l'Ajax, Antony (22 ans) est aussi sur les tablettes des champions d'Allemagne. Ces derniers ont d'ailleurs établi une longue liste d'attaquants à recruter en cas de départ de Lewandowski. Romelu Lukaku (Chelsea), Sébastien Haller (Ajax), Darwin Núñez (Benfica), Saša Kalajdžić (Stuttgart), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) et Benjamin Šeško (Salzbourg) sont suivis.

Lewandowski-Gnabry, les dossiers brûlants

Les Bavarois ont prévu le coup, mais comptent bien conserver Robert Lewandowski. Malgré sa volonté de relever un nouveau challenge au FC Barcelone, club qui lui offre un contrat de 3 ans, l'attaquant de 33 ans est retenu pour l'instant. Le Bayern Munich se montre ferme et demeure prêt à le faire prolonger. Les récents échanges avec l'agent du Polonais, Pini Zahavi, ont été courtois. Mais le clan Lewy a fait savoir qu'un départ au Barça était la priorité. Le joueur aimerait toutefois avoir des garanties financières de la part des Culés, afin de savoir s'il doit aller coûte que coûte au bras de fer.

«Un feuilleton qui agite donc les Allemands, qui ne lâche pas le morceau. Nous aurons d'autres discussions et nous devons voir ce qui se passe», assure Salihamidžić. Ce n'est pas le seul dossier qui tracasse le club bavarois. En effet, le Bayern Munich perd aussi ses nerfs avec Serge Gnabry (26 ans). Libre en 2023, il n'a toujours pas prolongé, rejetant toutes les propositions de son club qu'il juge pas assez importantes. Malgré tout, les pensionnaires de l'Allianz Arena veulent tenter le tout pour le tout d'ici la fin de la saison, ne souhaitant pas que le joueur soit libre dans un an.

Les cas Kouassi et Tolisso à régler

«Nous avons des limites et nous essayons d'offrir le meilleur à chaque joueur. C'est aussi au joueur de décider. Serge est un gars formidable, je l'aime beaucoup et nous aimerions le garder ici. Non, je ne fixerai pas de délai. Nous avons eu de nombreuses conversations et nous en aurons d'autres». Toutefois, des clubs anglais ou encore le Real Madrid, où son nom a été cité, surveilleraient sa situation. Même chose pour Tanguy Kouassi (19 ans), qui compte seulement 9 titularisations cette saison. Des clubs se sont positionnés pour l'accueillir en prêt, comme révélé sur notre site.

Le Bayer Leverkusen, l'AS Monaco et surtout le RB Leipzig sont sur le coup. Mais a priori, le Français ne partira pas. Nagelsmann veut le garder, tout comme Salihamidžić : «avec Lucas Hernández, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard et Tanguy Nianzou, nous avons quatre très bons défenseurs centraux. Je ne connais aucune équipe qui compte autant de défenseurs dans ses rangs. Je crois en notre équipe», a-t-il lâché. En revanche, la porte pourrait bien s'ouvrir pour Corentin Tolisso, sous contrat jusqu'au 30 juin prochain. Si Nagelsmann aimerait le conserver, ses dirigeants, eux, estiment qu'il devrait retrouver son meilleur niveau pour continuer.

La porte va s'ouvrir pour plusieurs joueurs

«Nous avons eu de nombreuses discussions entre nous et je me suis assis avec lui. Nous devons voir comment la situation va évoluer et comment est notre situation financière. Nous savons ce qu'il pense et il sait ce que nous pensons», a précisé Salihamidžić. Le voir rester comme s'en aller, est donc possible. D'autant qu'à Lyon, on rêve de son retour. Toujours dans l'entrejeu, Marcel Sabitzer (28 ans) n'entre pas dans les plans du coach, avec qui ses relations sont tendues. Son agent a rencontré les dirigeants allemands afin de trouver une porte de sortie un an après son arrivée.

Marc Roca (25 ans), lui aussi, ne joue pas beaucoup. Il n'a été titularisé qu'à quatre reprises cette saison. Trop peu pour le milieu qui a échangé avec Xavi en décembre. Ce dernier veut en faire le successeur de Busquets, qui à 33 ans et qui sera libre dans un an. Le joueur n'est pas contre un départ cet été. Enfin, la porte pourrait aussi s'ouvrir pour Omar Richards (24 ans) et Bouna Sarr (30 ans) durant l'intersaison. Cet été, le Bayern Munich compte bien apporter de sacrées retouches à son équipe afin de continuer à dominer la Bundesliga et retrouver le sommet de l'Europe.