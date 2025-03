Le Hall of Fame de l’Equipe de France va évoluer après l’hommage à Giroud

Dimanche, l’hommage rendu à Olivier Giroud au Stade de France a été spectaculaire, avec des feux d’artifice et un tifo dans les tribunes. L’attaquant a ainsi été intronisé dans le Hall of Fame de l’équipe de France, un nouveau concept destiné à honorer les joueurs ayant dépassé les cent sélections. Cependant, certains, comme Luis Fernandez, trouvent ce critère trop restrictif. Il regrette que des joueurs légendaires comme Just Fontaine ou Raymond Kopa, avec moins de sélections, soient oubliés.

La suite après cette publicité

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a répondu à ces critiques en précisant que ce Hall of Fame évoluera. Il a confirmé que les maillots de joueurs emblématiques comme Antoine Griezmann, Michel Platini et Raymond Kopa seront ajoutés, en tenant compte de critères plus variés à l’avenir. Selon L’Equipe, une commission des anciens internationaux a déjà été mise en place pour rendre hommage à ces figures historiques du football français.