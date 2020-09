OM-LOSC : les compositions officielles !

Un choc peut en cacher un autre. En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille le LOSC à l'Orange Vélodrome (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Des Marseillais qui se sont imposés dimanche dernier au Parc des Princes, mais se sont ensuite inclinés en milieu de semaine face à l'AS Saint-Étienne. De leur côté, les Dogues ont obtenu un nul lors de la première journée et ont poursuivi leur parcours dans cette Ligue 1 avec deux victoires. Pour cette confrontation, André Villas-Boas récupère Dario Benedetto, revenu de suspension, mais est toujours privé du suspendu Jordan Amavi. Christophe Galtier ne peut lui compter sur Xheka, blessé, ni sur Adama Soumaoro, testé positif au Covid-19.

Ce soir, l'OM se présente en 4-3-3, avec Steve Mandanda dans le but, protégé par une ligne de quatre. Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez sont présents, Hiroki Sakai est aligné à droite et son compatriote Yuto Nagatomo fait sa première apparition à gauche. Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Morgan Sanson forment le trio du milieu et devant Bendetto est en pointe, soutenu par Dimitri Payet et Florian Thauvin. Chez les Dogues, c'est un 4-4-2 classique. Mike Maignan est titulaire dans la cage, avec devant lui, Domagoj Bradaric et Zeki Celik qui animeront les flancs, quand José Fonte et Sven Botman formeront la charnière central. Au milieu, Benjamin André et Boubacar Soumaré sont alignés en double-pivot, alors que Jonathan Bamba et Luiz Araujo se chargeront des ailes. Enfin, Burak Yilmaz et Jonathan David seront les deux avants-centres.

Les compositions officielles :

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradaric - Araujo, André, Soumaré, Bamba - Yilmaz, David