Caen : Olivier Pickeu va être démis de ses fonctions

Plus tôt dans la journée, on apprenait que Kylian Mbappé allait faire son entrée dans le capital du Stade Malherbe de Caen et qu’il deviendrait l’un des plus jeunes propriétaires d’un club professionnel de football. Alors que l’officialisation pourrait arriver dans les prochaines heures, son arrivée va provoquer un premier départ.

Selon nos informations, Olivier Pickeu, l’entraîneur du club normand et absent lors des deux derniers matchs amicaux, a été démis de ses fonctions au SM Caen. L’ex-coach d’Angers a été mis au courant de son départ il y a 48 heures et l’officialisation est d’ores et déjà à venir. Pour rappel, il avait terminé à la sixième place du dernier exercice de Ligue 2.