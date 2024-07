Kylian Mbappé a racheté le SM Caen !

La carrière de Kylian Mbappé a pris une nouvelle tournure avec sa signature au Real Madrid lors de ce mercato d’été. Après avoir fait ses adieux au Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, le capitaine des Bleus a choisi de quitter l’Hexagone pour poursuivre sa carrière professionnelle. Pourtant, l’attaquant de 25 ans va garder un pied en France. Non pas en raison de ses futurs matches avec les Bleus, mais parce qu’il est devenu, à 25 ans, l’un des plus jeunes propriétaires d’un club professionnel de football. Rien que ça.

Selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé va prendre ses quartiers en Normandie pour devenir, dans les prochaines heures, l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, récent sixième du championnat de Ligue 2. Le quotidien francilien précise que le nouvel attaquant merengue a racheté la majeure partie des parts du club pour un peu moins de 20 M€ et devient propriétaire du club normand, avec Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance, qui détient le reste du capital.

Kylian Mbappé va racheter des parts de la dette

De plus, Kylian Mbappé rachètera également une partie des dettes du SM Caen. Un coup assez extraordinaire puisque le capitaine des Bleus va succéder à Oaktree, le fonds d’investissement américain qui avait racheté 80% des parts du SMC, en 2020. L’opération ne date pas d’hier, mais depuis quelques mois et Fayza Lamari, la mère du joueur, avait récemment confié au Parisien, à ce sujet : «On discute avec plusieurs entités. Mais Caen, c’est une belle région, vous savez».

En 2013, le jeune Kylian avait passé des tests à Malherbe et le club était prêt à dépenser 200 000 euros pour s’attacher les services du Bondynois de 15 ans, mais ça ne s’était pas fait et il avait filé du côté de l’AS Monaco, où il a explosé aux yeux du grand public. L’arrivée de Kylian Mbappé a d’ailleurs déjà un impact sur le club normand, puisque selon nos informations, l’opération Alexandre Mendy à Sunderland, meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2, est bloquée pour l’heure, car le clan Mbappé veut rencontrer l’entourage du joueur bissau-guinéen.