La famille Mbappé veut racheter un club français historique !

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappé est bien plus qu’un joueur de football. Le Bondynois s’est autant illustré sur les terrains qu’en dehors avec de nombreuses initiatives. Et du côté de son entourage, on est aussi très actif. C’est notamment le cas de sa mère Fayza Lamari qui est très implantée dans le football mais pas que. Cette dernière, qui a une agence de représentation de joueurs et gère les intérêts de la famille Mbappé, mais aussi de Rayan Cherki, a également encouragé son fils à investir dans une boîte de production audiovisuelle.

Et ce n’est pas tout. Depuis plusieurs mois maintenant, Fayza Lamari est sur un autre projet, bien plus grand. En avril dernier, le quotidien régional Objectif Gard révélait que le nom de la mère de Kylian Mbappé revenait avec insistance du côté du Nîmes Olympique dans un projet de rachat. Cette dernière s’était rendue deux fois dans la cité des Antonins ces derniers mois et mènerait ce projet avec un groupe d’investisseurs. «Elle estime que le club à un gros potentiel de supporters et elle a une maison au Thor (dans le Vaucluse voisin, à 65 kilomètres de Nîmes). Mais elle estime que le prix demandé par Rani Assaf est trop cher et que le centre de formation exige des gros investissements en termes de travaux», confiait une source proche du dossier au média local.

La famille Mbappé veut racheter Caen

Et si ce projet de rachat ne semble pas avoir évolué depuis, c’est parce que la famille Mbappé est sur un autre club, plus grand. À en croire les informations de Daniel Riolo et de RMC, la famille Mbappé cherche actuellement à acquérir le SM Caen ! Un club cher à Kylian Mbappé puisqu’il devait y signer en 2013 pour 200 000 euros après avoir passé des tests. «Sa mère (Fayza Lamari) et sa famille sont sur le coup pour racheter le club de Caen, par exemple. Ils veulent multiplier leurs activités, façon entreprise américaine. "On a un joueur qui est une star (Kylian Mbappé), on en a un autre qui n’en est pas une à Lille (Ethan), on veut un club de foot à nous, on veut une agence d’agents"… On a le droit de trouver ça bien ou pas, personnellement je m’en fiche», a confié Daniol Riolo sur RMC avant d’enchaîner.

«En tout cas, je vous dis qu’ils sont sur le coup pour prendre des parts dans ce club-là, à Caen. Moi, j’ai été très étonné quand j’ai appris ça». Une information confirmée par Ouest-France qui ajoute deux précisions. La famille Mbappé veut être largement majoritaire pour les parts et le rappeur Orelsan est aussi cité dans ce dossier. Le chanteur, originaire de la ville, pourrait aussi faire partie des nouveaux actionnaires qui arriveraient avec le clan Mbappé. Une information qui ne va pas manquer d’enflammer les supporters de Caen et plus globalement les suiveurs du football français. Joueur de foot, businessman, investisseur, Kylian Mbappé multiplie les casquettes ces dernières années. Et s’il va devoir se concentrer sur sa carrière au Real Madrid, sa famille, elle, continuera certainement d’investir un peu partout.