Real Madrid : la belle déclaration d'amour de Carlo Ancelotti à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le nouveau roi de Madrid. Depuis 2009 chez les Merengues, Karim Benzema est au sommet de son art cette saison 2021-22. Avec 38 buts et 12 passes en 37 apparitions toutes compétitions confondues, le Français est une pièce maîtresse de la formation espagnole. C'est bien simple, avec ou sans lui, le Real Madrid n'est plus la même équipe. Mercredi soir, à Stamford Bridge, l'ancien joueur de l'OL était bien sur le pré pour affronter Chelsea.

Ancelotti encense son KB9

Résultat : il a signé un sublime hat-trick face aux Blues lors du quart de finale aller de Ligue des Champions. Un nouveau triplé après celui face au Paris Saint-Germain en huitième de finale retour. Encensé par la presse comme par les nombreux consultants télévisés, KB9, dont la prestation aussi été appréciée par Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, a été félicité par ses coéquipiers et son entraîneur Carlo Ancelotti après la rencontre. L'Italien avait déclaré à son sujet : «Karim Benzema s'améliore tous les jours comme le bon vin.»

En conférence de presse ce vendredi, Ancelotti a de nouveau été questionné au sujet de son attaquant, que beaucoup voient remporter le prochain Ballon d'Or. Il a tout d'abord comparé le niveau de la star tricolore avec celui d'autres joueurs qu'il a connus, comme Van Basten, Shevchenko, ou Drogba. «Ce sont des époques différentes, c'est compliqué. Si vous le comparez à Van Basten, Karim appréciera. Mais Van Basten aussi», a-t-il avoué.

Benzema, toujours leader même avec Mbappé et Haaland

Ensuite, il est revenu sur sa rencontre avec KB9, il y a près de neuf ans à Madrid, quand il avait été nommé à la tête de la Casa Blanca en 2013. «Sa carrière est très longue. Il a grandi d'année en année. Sa personnalité s'est améliorée tout comme son leadership. Le joueur a toujours été très bon, mais maintenant il se démarque davantage, parce qu'il est plus décisif. Sa personnalité fait qu'il est plus un leader à présent». Dans une forme étincelante à 34 ans (il aura 35 ans le 19 décembre prochain, ndlr), Big Benz pourrait avoir de prestigieux concurrents dans les pattes la saison prochaine.

Ce n'est pas un secret, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Deux cracks qui seraient les leaders de la troisième génération des Galactiques. Dernier représentant de la deuxième génération, puisque CR7 est parti et que Bale va en faire de même, Benzema pourrait-il faire les frais des ces arrivées ? «Avec l'âge de Karim et le fait qu'il va de mieux en mieux... ses coéquipiers n'y changent rien. À l'avenir, il sera l'un des joueurs les plus importants de ce club, sans aucun doute, quel que soit celui qui joue avec lui», a répondu un Carlo Ancelotti fou amoureux de Karim Benzema.