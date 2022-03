Ligue 2 : le Paris FC laisse Toulouse filer vers le titre, Ajaccio retrouve le podium, Nancy quasiment condamné

Après les victoires de Toulouse à Auxerre (2-1) et de Caen dans le derby face au Havre (4-2), la 30ème journée de Ligue 2 se poursuivait, ce samedi à 19 heures, avec le traditionnel multiplex. Dans le haut de tableau, le Paris FC, deuxième, était dans l'obligation de s'imposer face à Pau, au risque de voir les Pitchouns s'envoler vers le titre. Mission ratée et très mauvaise opération pour les Franciliens, bousculés et accrochés par Pau (1-1). Derrière, Ajaccio pouvait de son côté profiter de la défaite bourguignonne pour remonter sur le podium. Face à Nîmes, les Corses ne manquaient pas l'occasion et s'imposaient sur la plus petite des marges (1-0) grâce à une réalisation de Laci.

Cinquième au coup d'envoi, Sochaux se sortait également des griffes de Rodez (2-0) pour accroitre son avance sur le HAC et garder le top 3 en ligne de mire. Dans les autres rencontres, Grenoble butait sur Bastia (1-1) alors qu'Amiens se sabordait contre Dijon (1-1) après une terrible incompréhension entre Dossevi et Gurtner. Enfin, dans les profondeurs du classement, Quevilly-Rouen, qui restait sur deux nuls consécutifs, s'inclinait une nouvelle fois face à Niort (0-2) et restait ainsi 18e. Dunkerque perdait, de son côté, le nord contre Valenciennes (1-2) malgré une merveille de Niane et stagnait à une inquiétante 19ème place. De son côté, Nancy, récemment tombeur du PFC, retombait dans ses travers sur la pelouse de Guingamp, porté par le doublé de M'changama (0-3). L'ASNL est plus que jamais lanterne rouge de L2.

Tous les résultats de 19 heures