OL : Laurent Blanc et l’épineux cas Malo Gusto

Prêté par Chelsea à l’OL après l’avoir recruté cet hiver, Malo Gusto s’est malheureusement blessé et a dû s’absenter quelques semaines. Sans lui, les Gones ont vu Saël Kumbedi prendre de l’épaisseur alors que le futur joueur des Blues a mal vécu son retour dans l’équipe avec un but contre son camp marqué en toute fin de rencontre face à l’OM. Son cas n’a pas été facile à gérer pour Laurent Blanc, pris entre les directives des équipes médicales lyonnaises et londoniennes.

«La situation est complexe. Quand deux staffs médicaux sont d’accord ça peut le faire mais quand ils ne sont pas d’accord, vous faites comment ? Maintenant, Malo est guéri et il ira à Chelsea dans son nouveau club après la saison. Il n’y a pas de problème Malo. Malheureusement, il s’est blessé. Il aurait pu nous faire bénéficier de sa vélocité, de sa technique. Mais Saël (Kumbedi) l’a bien remplacé» constate l’entraîneur de l’OL en conférence de presse, à deux jours de se rendre à Strasbourg.

