Coupes d'Europe : l'OM voyage mal en Allemagne

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille aura l'occasion de confirmer son bon retour en Ligue des Champions en se déplaçant en Allemagne, sur la pelouse de l'Eintracht Francfort dans ce fabuleux groupe D. Pour se qualifier en Ligue Europa, les Marseillais devront s'imposer tandis que pour poursuivre l'aventure en C1, les joueurs d'Igor Tudor devront aussi espérer une défaite du Sporting CP, qui jouera en Angleterre, contre Tottenham.

Mais les voyages de l'OM en Allemagne ne se terminent que rarement bien. Tout commence en Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa. Les Marseillais se déplacent sur la pelouse du FC Cologne. En cette édition 1973-1974 de la C3, Marseille est corrigé par des Allemands sûrs de leur force (6-0). Deux ans plus tard, même compétition, rebelote en Allemagne de l'Est contre le FC Carl Zeiss Iéna (3-0).

Le chef d'oeuvre de Mathieu Valbuena

S'en suit un gros trou pour retrouver des déplacements de l'équipe de Robert Louis-Dreyfus à l'époque. 12 années très exactement. En 1987-1988, en Coupe des Coupes, l'OM ramène un nul (0-0) du terrain du Lokomotiv Leipzig. Toujours aucun but marseillais en terres allemandes. Mais cela arrivera onze années plus tard.

L'OM retrouve la Coupe de l'UEFA et va aller arracher un nul sur la pelouse du Werder Brême (1-1). Florian Maurice sera, à jamais, le premier buteur du seul club français vainqueur de la C1 outre-Rhin. Un trou de plus de dix ans va encore s'écouler avant d'arriver sur le chef d'oeuvre. En 2011-2012, l'OM de Didier Deschamps est mené par deux buts à zéro sur la pelouse du Signal Iduna Park. Le Borussia Dortmund encaisse un but avant la mi-temps. En seconde période, les Olympiens reviennent au score avant que Mathieu Valbuena décide, une fois de plus, de marquer l'histoire du club en envoyant une superbe frappe au fond des filets. C'est la première et dernière victoire de l'OM à ce jour au pays de Thomas Müller.

Francfort reste sur une solide victoire sur ses terres contre l'OM

Justement, la même année, en quart de finale de la Ligue des Champions, les Marseillais seront battus par le Bayern Munich sur le score de deux buts à zéro. Deux ans plus tard, l'équipe coachée par Elie Baup retrouve le Borussia Dortmund en poule et repartira vers le sud de la France avec une défaite trois buts à zéro.

Enfin, l'OM va affronter deux clubs allemands en Ligue Europa. Petit retour en 2012-2013. C'est le Borussia Mönchengladbach qui accueille les Phocéens. Défaite sur le score de deux buts à zéro. La dernière confrontation remonte à l'année 2018, contre ce même Francfort. L'Eintracht l'emporte facilement sur le score de quatre buts à zéro. L'OM ne compte donc qu'une seule victoire en Allemagne pour six défaites et deux nuls. Pas franchement encourageant à l'heure où Tudor et ses hommes rêvent de qualification.

Les résultats de l'OM en Allemagne :

Coupe des Coupes

1987-1988 Lokomotiv Leipzig O-O OM

Coupe de l'UEFA

1973-1974 : Cologne 6 -0 OM

1975-1976 : FC Carl Zeiss Iéna 3 -0 OM

1998-1999 : Werder Brême 1-1 OM

2012-2013 : Borussia Mönchengladbach 2 -0 OM

2018-2019 : Eintracht Francfort 4-0 OM

Ligue des Champions