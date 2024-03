Manchester United : le gros coup de gueule d’Erik ten Hag

La saison de Manchester United est pénible. Outre le long processus du rachat d’une partie du club par INEOS, le club anglais a toutes les peines du monde à enchainer les bons résultats. Déjà, il y a eu cette élimination dès la phase de groupe de Ligue des Champions, qui a fait tâche et remis en cause l’avenir d’Erik ten Hag. Il y a eu des défaillances individuelles également à l’image des erreurs d’André Onana et du manque de réussite de Rasmus Hojlund, par ailleurs élu joueur du mois de février hier.

Les très nombreuses blessures sont aussi l’une des raisons de cette mauvaise saison, où les pensionnaires d’Old Trafford plafonnent à cette 6e place de Premier League avant la réception en début d’après-midi d’Everton. Trop de joueurs ont été absents pendant un moment, ce qui a forcément retardé le processus de Ten Hag. Le Néerlandais ne se cache pas derrière cela mais il est apparu très frustré en conférence de presse avant le duel face aux Toffees. Il accuse le staff médical du club de ne pas avoir bien fait son travail.

Ten Hag s’en prend au staff médical

Il explique par exemple que le corps médical lui avait assuré un retour de Luke Shaw et de Tyrell Malacia pour le mois de janvier. Il a alors donné son accord pour mettre fin au prêt de Sergio Reguilon, renvoyé à Tottenham (l’Espagnol a depuis été prêté à Brentford). Or, l’Anglais a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers et voit sa fin de saison être compromise, tandis que pour le latéral gauche néerlandais, gravement touché au genou, un retour n’est toujours pas envisagé.

«Nous parlons d’une de mes plus grandes frustrations, entame Ten Hag. En décembre, j’ai eu des discussions en interne, avec le staff médical et de la performance. Ils m’ont assuré qu’ils seraient tous les deux en forme en janvier et que nous aurions deux latéraux gauches. Ensuite, il y en a un troisième (Reguilon), donc je devais en décevoir un.» Selon le coach mancunien, Malacia et Shaw ne rejoueront pas de la saison, l’obligeant à aligner Victor Lindelof ou Sofyan Amrabat à un poste inhabituel pour eux.

«Vous pouvez accepter à un poste qu’un joueur ne soit pas disponible, mais lorsque deux joueurs ne sont pas disponibles au cours de la saison c’est très frustrant, car c’est aussi très difficile à rattraper pour l’équipe. Nous y avons fait face de la meilleure des façons, mais c’est bien sûr un inconvénient.» Une accusation qui fait aussi écho aux changements que souhaite opérer Jim Ratcliffe, qui a tout de même déboursé 1,4 milliard d’euros pour un club qui peine à fonctionner convenablement.