PL : Rasmus Hojlund élu joueur du mois

Bien qu’actuellement blessé, Rasmus Hojlund (21 ans) a été élu joueur du mois de Premier League pour ses performances lors du mois de février. L’attaquant de Manchester United a reçu un joli trophée personnel pour récompenser son excellente forme. Après des débuts compliqués chez les Mancuniens, le Danois connaît une très belle série.

Durant le mois de février, Rasmus Hojlund a marqué lors de chacun de ses matchs. Buteur et passeur décisif contre Wolverhampton, il a récidivé contre West Ham et lors du choc contre Aston Villa. Lors de son dernier match contre Luton, l’attaquant de United s’est même offert un doublé. On a hâte de le retrouver sur les pelouses anglaises.