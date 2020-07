OM : match amical à Faro annulé

À cause du coronavirus, la saison de Ligue 1 a été stoppé. Les clubs français et leurs joueurs risquent de perdre le rythme de la compétition. Pour le retrouver, les équipes organisent des stages et des matchs amicaux, comme en préparation d’une saison, à l’instar de l’OL (qui a déjà battu Port Valais et Nice) et du PSG (qui doit affronter Le Havre).

De son côté, l’OM est aussi en stage, au Portugal et plus précisément à Faro. Une préparation qui devait se clore, le 11 juillet, par une rencontre amicale contre le club du Lusitano FC, pensionnaire de D3 Portugaise. Un match qui n’aura finalement pas lieu selon La Provence. Ce serait André Villas-Boas lui-même qui aurait pris la décision.