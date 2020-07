Le Havre-PSG : le golazo de Neymar en vidéo

Pour son premier match de préparation, le Paris Saint-Germain défie actuellement Le Havre au Stade Océane. En première période, les hommes de Thomas Tuchel étaient déjà chauds puisque le score est de 5-0 à la pause. Et après le doublé de Mauro Icardi, Neymar s'est amusé avec la défense adverse.

Servi dans la profondeur par Angel Di Maria, l'international brésilien a facilement éliminé deux défenseurs havrais avant de pousser le ballon au fond des filets, le gardien Mathieu Gorgelin ayant lui aussi été pris par le crochet du numéro 10. Un joli but dès la reprise pour l'ancien joueur du Barça.

[⚽️ VIDÉO BUT] ⚽ #HACPSG

🔴🔵 Quel GOLAZO signé Neymar !

🌟🌟🌟 Le Brésilien casse les reins de deux défenseurs et de Gorgelin pour s'offrir un but tout en dribbles 😱😱https://t.co/05tVO5ytq4