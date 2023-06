Juventus : les dessous de la prolongation surprise d’Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

C’est un petit tour de force qu’a réalisé la Juventus dans le dossier Rabiot. Alors qu’il était donné partant, le milieu de terrain de 28 ans, qui était libre de tout contrat, a finalement choisi de prolonger avec la Vieille Dame d’une année supplémentaire. « Adrien renouvelle jusqu’au 30 juin 2024 et est prêt à vivre plus d’émotions avec le maillot noir et blanc. 177 apparitions, 17 buts marqués et trois trophées remportés (un Scudetto, une Coupe d’Italie et une Super Coupe d’Italie) : c’est le butin accumulé jusqu’ici, voué à s’enrichir encore », a annoncé fièrement la Juve. Désormais lié au club bianconero jusqu’en 2024, l’international tricolore (37 sélections, 3 buts) a conservé son salaire annuel de 7 M€ (des bonus peuvent le faire grimper à 10 M€).

Hier, sur ses réseaux sociaux, Rabiot ne cachait pas sa joie de poursuivre l’aventure dans le Piémont. « Je suis heureux et fier de pouvoir confirmer que je serai à nouveau un joueur de la Juventus la saison prochaine. Mon choix vient du cœur, je suis très attaché à ces couleurs et à ce maillot : la Juventus est ma maison. C’est ici que j’ai grandi et progressé sur le terrain et en tant qu’homme. J’ai hâte de commencer une nouvelle saison et, comme je l’ai promis il y a quelques mois, mon objectif est toujours de me donner à 100 % pour la Juventus et pour tous les fans. J’aimerais vraiment partager de nombreux sourires et de nombreux succès avec vous. Porter ce maillot est une responsabilité et un privilège, et je suis prêt à poursuivre cette belle aventure. »

Maman Rabiot trop gourmande pour MU

Comment en est-on arrivé là alors que la Premier League semblait être la prochaine destination de Rabiot ? Pourquoi avoir prolongé d’un an seulement ? Face à toutes ces interrogations, la Gazzetta dello Sport a apporté ses réponses. Tout d’abord, le journal au papier rose confirme que le clan Rabiot était bien en discussion avec Manchester United. Mais comme l’hiver dernier, la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, s’est montrée trop gourmande pour les Red Devils. En clair, elle demandait un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel net de 10 M€. Sans compter sur la prime à la signature d’une dizaine de millions d’euros. Pour Manchester United, le coût de l’opération était trop élevé, d’autant que le flou règne toujours autant sur le futur du club anglais.

Les Mancuniens ont donc pris la décision de stopper les négociations. Entre-temps, le clan Rabiot a vu que l’offre faite par la Juventus n’était pas si ridicule que ça. Au lieu de se lancer dans un bras de fer avec MU, le milieu de terrain s’est rendu compte qu’il pouvait rester encore un an dans un environnement qu’il connaît et apprécie. Tout ça en conservant son juteux salaire (et en y ajoutant même des bonus!). Un choix finalement judicieux pour se donner toutes les chances d’être dans des conditions optimales pour être à l’Euro 2024, même si la Juventus risque de ne pas disputer de coupe d’Europe. Sans oublier que l’an prochain, il se retrouvera à nouveau en position de force pour négocier un contrat avec la Vieille Dame ou un autre club.