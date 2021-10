Bundesliga : Stuttgart arrache le match nul face à l'Union Berlin

Suite de la neuvième journée de Bundesliga ce dimanche. L'Union Berlin recevait Stuttgart, des Berlinois, cinquièmes du championnat au coup d'envoi, qui restaient sur trois victoires consécutives face Bielefeld (1-0), Mayence (1-2) et Wolfsburg (2-0). Les Souabes (13e) de leur côté étaient invaincus depuis trois rencontres après deux matches nuls contre Bochum (0-0) et le Borussia M'Gladbach (1-1) et une victoire lors de la réception d'Hoffenheim (3-1).

L'Union Berlin prenait le contrôle de la rencontre et ouvrait le score grâce à une frappe d'Awoniyi depuis l'extérieur de la surface (0-1, 32e). Du côté de Stuttgart, Karazor était expulsé après avoir reçu un deux cartons jaunes en deux minutes (57e, 58e) et laissait son équipe à 10. Alors qu'ils tenaient leur quatrième victoire consécutive, les Berlinois voyaient leurs adversaires revenir au score dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Faghir (1-1, 90e+3). Lors de la prochaine journée, Stuttgart ira à Augsbourg, l'Union Berlin recevra le Bayern Munich.

Unsere Startelf für das Heimspiel gegen 1. FC Union Berlin!



33 Bredlow – 3 Endo (C), 4 Kempf, 5 Mavropanos, 7 Coulibaly, 16 Karazor, 18 Al Ghaddioui, 22 Führich, 24 Sosa, 28 Nartey, 37 Ito#VfB | #VfBFCU pic.twitter.com/a6MLgiOkzl — VfB Stuttgart (@VfB) October 24, 2021

