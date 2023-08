Le FC Barcelone ose une offre farfelue pour Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Les journalistes de Sport et de Mundo Deportivo ne doivent plus savoir quoi écrire. Depuis un an, ils pondent régulièrement des papiers sur Bernardo Silva (28 ans). Ce n’est un secret pour personne, le Portugais plaît beaucoup à Xavi. Il y a un an, il était d’ailleurs prêt à rejoindre les rangs blaugranas. Mais les problèmes financiers des Culés n’avaient pas permis d’aller au bout de l’opération. Un mal pour un bien pour l’ancien joueur de Monaco, qui a réalisé le triplé avec les Citizens.

Un beau cadeau d’adieu pour les supporters. Car cet été, un départ est plus que jamais envisagé par l’international lusitanien. Après plusieurs années de bons et loyaux services chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium, il souhaite relever un nouveau défi. On pensait que ce serait à Paris. Depuis un an, les Franciliens rêvent de l’enrôler. Et ils avaient bon espoir d’y parvenir puisque Bernardo Silva est l’un des poulains de Jorge Mendes, l’agent qui pourrait vendre n’importe qui au PSG.

Le plan détaillé du Barça

Mais cette piste n’a pas été au bout. Les champions de France ont jeté l’éponge. Une aubaine pour les pensionnaires du Camp Nou qui veulent encore et toujours recruter Bernardo Silva. On pensait que ce serait compliqué en raison des problèmes financiers qui touchent le club. Mais Xavi le veut et ses désirs sont des ordres. Les dirigeants veulent tout faire pour lui offrir le joueur dont il rêve depuis tant de temps.

S’ils n’ont que très peu d’argent à dépenser, les Culés ont des idées. Sport détaille ainsi la nouvelle proposition que le Barça compte faire pour le Portugais. Ainsi, le Barça compte sur les ventes de Franck Kessié à Al Ahly en Arabie saoudite et d’Ousmane Dembélé au PSG (elle rapportera 25 millions d’euros, ndlr). Les dirigeants misent aussi sur un transfert de Clément Lenglet pour rapporter quelques deniers. Le Français est courtisé par l’AC Milan et l’Arabie saoudite.

Les Catalans y croient

Enfin, le scénario élaboré par les Barcelonais comprend aussi la revente de certaines parts de Barça Studios. Sport précise que les Catalans, qui veulent offrir un salaire évolutif au joueur (bas la première saison puis il serait plus important ensuite, ndlr), compte proposer à City 65 millions d’euros auxquels il faudra ajouter 10 millions d’euros de bonus très facilement atteignables. On se rapprocherait des 80 millions d’euros demandés par les champions d’Angleterre.

Le Barça est très optimiste et pense qu’il a plus de chances d’aboutir puisque les deux clubs entretiennent de bonnes relations. Ce, même s’il y a eu quelques tensions récemment entre Xavi et Pep Guardiola. Les Culés comptent aussi sur Bernardo Silva pour pousser auprès de ses dirigeants, qui sont déjà prévenus qu’il est pour un départ. On est encore loin de la fin de ce feuilleton. De quoi encore alimenter quelques jours (ou plus) les gazettes espagnoles.